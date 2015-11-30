أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دعوى نشوز ضد زوجة رفضت إجبار زوجها لها بارتكاب علاقات آثمة مع رجال عرب

Google+ Print
دعوى نشوز ضد زوجة رفضت إجبار زوجها لها بارتكاب علاقات آثمة مع رجال عرب دعوى نشوز ضد زوجة رفضت إجبار زوجها لها بارتكاب علاقات آثمة مع رجال عرب
أقام الزوج "فاروق.طه"، دعوى قضائية ضد زوجته "نشوى.خالد" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعى فيها رفضها الاقامة معه وتركها المنزل منذ ما يزيد عن 8 شهور.

وحملت الدعوى رقم 1987لسنة 2015 وذكر فيها: "تزوجنا منذ سنة و8 شهور وخلال تلك الفترة تمردت زوجتى على ورفضت أطاعتى وهددتنى بالحصول على الطلاق وحررت ضدى العديد من المحاضر أمام أقسام الشرطة وتركتنى ورجعت إلى دون استئذان بعد أن ساعدتها إحدى صديقاتها".

فيما ردت الزوجة على دعوى الزوج، بقولها:"تم الارتباط بينا والزواج عن طريق -الصالونات – وبعدها طلب من أهلى عقد القرآن والسفر معه إلى الخارج وبسبب مستوى أهلى المادى وافقوا وظنوا أنه سيوفر لى ما أحتاجه لكن الله جعلنى أقع مع زوج لا يعرف الله وكان يريدنى بسبب جمالى والاتجار فى خصوصا أننى أكتشفت أنى لست الزوجة الأولى".

وتابعت"نشوى": "عندما أصبحنا خارج مصر وبعد شهرين بدأ يطلب منى القيام بتجازوات أخلاقية مع أصدقائه واكتشفت بعدها إنه يريد أن يفعل ذلك مقابل أموال".

واستكملت الزوجة:"انهرت ولم أتمالك نفسى وشعرت بذعر وخوف وخصوصا إنه ظهر بوجه الحقيقى واتصلت باهلى فى غيابه وقاموا بإيصالى بإحدى الجهات الحقوقية التى لها مكتب فى الدولة التى نقيم فيها وقاموا بمساعدتى على الهرب ورجعت الى مصر وأقمت دعوى طلاق بمساعدتهم وشهادة إحدى زوجاته التى وقعت ضحية لنفس مأساتى ونجت بنفسها قبل ارتكاب أى أعمال محرمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية