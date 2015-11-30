دعوى نشوز ضد زوجة رفضت إجبار زوجها لها بارتكاب علاقات آثمة مع رجال عرب

أقام الزوج "فاروق.طه"، دعوى قضائية ضد زوجته "نشوى.خالد" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعى فيها رفضها الاقامة معه وتركها المنزل منذ ما يزيد عن 8 شهور.

وحملت الدعوى رقم 1987لسنة 2015 وذكر فيها: "تزوجنا منذ سنة و8 شهور وخلال تلك الفترة تمردت زوجتى على ورفضت أطاعتى وهددتنى بالحصول على الطلاق وحررت ضدى العديد من المحاضر أمام أقسام الشرطة وتركتنى ورجعت إلى مصر دون استئذان بعد أن ساعدتها إحدى صديقاتها".

فيما ردت الزوجة على دعوى الزوج، بقولها:"تم الارتباط بينا والزواج عن طريق -الصالونات – وبعدها طلب من أهلى عقد القرآن والسفر معه إلى الخارج وبسبب مستوى أهلى المادى وافقوا وظنوا أنه سيوفر لى ما أحتاجه لكن الله جعلنى أقع مع زوج لا يعرف الله وكان يريدنى بسبب جمالى والاتجار فى خصوصا أننى أكتشفت أنى لست الزوجة الأولى".

وتابعت"نشوى": "عندما أصبحنا خارج مصر وبعد شهرين بدأ يطلب منى القيام بتجازوات أخلاقية مع أصدقائه واكتشفت بعدها إنه يريد أن يفعل ذلك مقابل أموال".

واستكملت الزوجة:"انهرت ولم أتمالك نفسى وشعرت بذعر وخوف وخصوصا إنه ظهر بوجه الحقيقى واتصلت باهلى فى غيابه وقاموا بإيصالى بإحدى الجهات الحقوقية التى لها مكتب فى الدولة التى نقيم فيها وقاموا بمساعدتى على الهرب ورجعت الى مصر وأقمت دعوى طلاق بمساعدتهم وشهادة إحدى زوجاته التى وقعت ضحية لنفس مأساتى ونجت بنفسها قبل ارتكاب أى أعمال محرمة.