عبور 112 سفينة لقناة السويس خلال يومين بحمولة 6 مليون و100 ألف طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين السبت والأحد عبور 112 سفينة بحمولة قدرها 6 مليون و100 الف طن من الاتجاهين.

وشهدت القناة القديمة عبور 48 سفينة من الشمال إلى الجنوب بحمولة قدرها 2 مليون و600 الف طن ، بينما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 64 سفينة خلال اليومين الماضيين بحمولة قدرها 3 مليون و500 الف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 3 مليون و300 الف طن وعبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال 22 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 الف طن وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات COSCO ENGLAND التي ترفع علم هونج كونج بحمولة قدرها 160 الف طن قادمة من البلقان ومتجهة إلى الصين بينما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 33 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون طن وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية بحمولة قدرها 200 الف طن MARCHEN MAERSK .

>وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت أمس الأحد عبور 60 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين. وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور26 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 الف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية EMMA MAERSK بحمولة قدرها171الف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و500 الف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات اليابانية MACKINAC PRIBVE بحمولة قدرها 161ألف طن.

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