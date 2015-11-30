"التموين" تبدأ غدا تلقى طلبات الشباب للحصول على القروض السلعية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، تلقى طلبات الشباب، للحصول على قروض مشروع "جمعيتى" من خلال مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية، والتى سوف تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تسهيلات للشباب، حيث يوجد نظام الشباك الواحد، ويقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.

لا يتجاوز سن المتقدم عن 45 عاما ابرز الشروط

>وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن شروط الحصول على القرض السلعى تتضمن أن يكون لدى المتقدم مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط أن تكون مدته لا تقل عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحيفته الجنائية خالية من أى أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا يكون عليه قروض للصندوق الاجتماعى، على أن يكون بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وتسدد على 5 سنوات.

وأوضح وزير التموين أن هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية، الأول يتضمن منح قروض سلعية للشباب، وهو مشروع جمعيتى، والثانى خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم، وهذا يؤدى إلى تنمية وتطوير التجارة الداخلية، والمشروعات الثلاثة يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى.

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