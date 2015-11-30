ماجستير في الصحافة للميموني

حاز الباحث يوسف بن منور الميموني على درجة الماجستير في الصحافة والنشر الإلكتروني بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عن رسالته حول مدى التزام الصحف الإلكترونية بالقيم الإخبارية، مركزا على عدة أنماط صحفية من بينها الخبر، التقرير، التحقيق ومن بين ما توصل إليه من نتائج في دراسته أن قالب الخبر تكرر في جميع الصحف بنسبة (77.9%)، وختم دراسته بتوصيات من بينها ضرورة وجود دعم حكومي منظّم للصحافة الإلكترونية؛ لكي تقوم بتطوير أدواتها، وإنشاء مراكز تدريبية تهتم بالصحافة الإلكترونية مع التركيز على الجوانب التحريرية والقيم الإخبارية.