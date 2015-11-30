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ماجستير في الصحافة للميموني

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ماجستير في الصحافة للميموني ماجستير في الصحافة للميموني
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يوسف الميموني

    حاز الباحث يوسف بن منور الميموني على درجة الماجستير في الصحافة والنشر الإلكتروني بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عن رسالته حول مدى التزام الصحف الإلكترونية بالقيم ، مركزا على عدة أنماط صحفية من بينها الخبر، التقرير، التحقيق ومن بين ما توصل إليه من نتائج في دراسته أن قالب الخبر تكرر في جميع الصحف بنسبة (77.9%)، وختم دراسته بتوصيات من بينها ضرورة وجود دعم حكومي منظّم للصحافة الإلكترونية؛ لكي تقوم بتطوير أدواتها، وإنشاء مراكز تدريبية تهتم بالصحافة الإلكترونية مع التركيز على الجوانب التحريرية والقيم الإخبارية.

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