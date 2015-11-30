كثرة الشروط وصعوبة الإجراءات منعت النساء من الترشح للانتخابات البلدية

عكس الإعلان عن العدد النهائي للمرشحات في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة والأولى بالنسبة للمرأة واللاتي بلغ عددهن 979 مرشحة خيبة أمل كبيرة وسط النساء وذلك مقارنة بعدد الرجال المرشحين والذي بلغ 5938 مرشحاً الأمر الذي دعا للبحث عن أسباب قلة عدد المرشحات من النساء في التجربة الأولى لهن.

قرار انسحاب العديد من النساء من هذه الدورة قبيل إعلان الترشيح كان كبيراً وواضحاً، لعدة أسباب اجتماعية وإدارية أعاقت المرأة من الوصول للمرحلة النهائية للترشح لمقاعد المجالس البلدية، أولها كان الدعم المادي وصعوبة الاجراءات والشروط، وآخرها النظرة المجتمعية والتكتلات العشائرية لإخراجها من المنافسة مبكراً.

ضعف التوعية الاجتماعية

وتحدثت العضو المؤسس في مبادرة بلدي ومشرفة تدريب للانتخابات في منطقة الرياض نورة الصويان عن انسحاب العديد من النساء، موضحة أن ذلك كان لعدة أسباب اجتماعية ومالية وما يتعلق بالإجراءات، فمن ناحية الاسباب الاجتماعية أن العديد من النساء أدركن أن الحملات الانتخابية ليست بالأمر السهل في مجتمع مازالت المرأة في موضع تشكيك بقدراتها القيادية، أما ما يتعلق بالمتطلبات المادية فالعديد منهن لا يملكن الدعم المالي الكافي للبدء بحملاتهن الانتخابية، فمحصول دخلها ضعيف نسبياً بالنسبة للرجل.

وتضيف: من جهة أخرى نرى أن المرأة مازالت تعاني من الضغوط المجتمعية حول دخولها أي مجال جديد، حيث مازالت تحاصر بثقافة العيب والقبيلة، كما أن التوعية الاجتماعية التي سبقت بدء الانتخابات لم تنل كفايتها، حيث كان التركيز للمناطق الكبرى وإهمال المدن الصغيرة والقرى والمحافظات من أهم أسباب انخفاض الوعي بأهمية المشاركة بالانتخابات، أما من جهة الإجراءات فبالرغم من ان مبادرة بلدي أقامت مجموعة عمل لنشر المعلومات والإجابة على استفسارات المترشحات، إلا أننا وجدنا أن العديد ممن اخذتهن الحماسة قد انسحبن لجهلن بالعملية الانتخابية.

الصويان: التوعية الاجتماعية لم تنل كفايتها.. والتركيز على المدن وإهمال القرى خطأ فادح

وتؤكد الصويان: أن العوائق والشروط كانت السبب الأول في الانسحاب المبكر، فعائق إثبات السكن وصعوبة استخراج التراخيص، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات جميعاً عرقل الانتخابات النسائية، ومع ذلك كله تأتي مدة تحديد البرنامج الانتخابي والذي كان في ثلاثة أيام الضربة القاضية للنساء المترشحات، فصعوبة التواصل مع الرجال وصعوبة حركة المرأة في المجتمع وتقيدها بمدة قصيرة جعلت العديد منهن يفضلن الانسحاب على الخسارة.

نظرة المجتمع لدورها

بدورها، توضح منسقة مبادرة بلدي في الجوف والقريات عزيزة الجبران الشراري أنه منذ يوم الأحد ولمدة (12) يوماً تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تقدموا بطلب الحصول على تراخيص، ولكن لاحظنا انسحاب عدد كبير من المرشحين والمرشحات ونلاحظ الانسحاب من الجنسين في مناطق مختلفة، وتضيف: بحكم خبرتي في منطقتي، فإن الانسحاب في منطقة الجوف من اهم أسبابه العقبات والصعوبات التي واجهت المرشحات من جهة المراكز الانتخابية، وعدم وضوح الرؤية لمهامهم حسب توجيهات مجالس البلدية، أضف لذلك نظرة المجتمع المحبطة والمثبطة لدور المرأة في هذا المجال، وعدم وجود الدعم المعنوي لها مما يجعلها تنحصر في إطار العادات والتقاليد التي خنقتها مهما بلغ بها العلم.

وتتابع الشراري: على سبيل المثال، عند لقائي بإحدى القائدات التربويات وحثي لها بالمشاركة المجتمعية في تسجيل قيد ناخب على الاقل، اجابت برد أشعرني بوجود العائق التقليدي لأغلب النساء، والمرأة هي التي من يقيد نفسها به مهما بلغ بها العلم والانفتاح، فهي أعطيت حقها ولكن ترددها يجعلها حقاً لا تستحق أن تخوض مثل هذه التجربة، فليست المدن وحدها التي تحتاج إلى بنية تحتية متينة لتواجه التحديات المستقبلية فحتى العقول تحتاج إليها، ورغم ذلك أجد اختلافا كبيرا في شخصيات المرشحات، فمنهن من في موقفها قوة ونظرة تتطلع لغد مشرق مليء بحضارة ورقي.

الجبران: نظرة المجتمع المحبطة لدور المرأة والعادات والتقاليد أبرز أسباب الانسحابات

صعوبة الشروط البلدية

توضح إحدى المرشحات المنسحبات هيفاء البكر الموضوع، وتقول إن صعوبة الشروط التي فرضتها البلدية هي السبب، فعلى سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي ممنوعة منعاً باتاً للإعلان فيها، فالدعم المالي بالنسبة للمرشحات النساء جداً ضعيف مقارنة بالرجل، فأنا كمرشحة أقوم بدفع مبالغ طائلة لحملة انتخابية من حسابي الشخصي، وهو خسارة واضحة لي مقارنة بالرجل الذي يدعم بطرق مختلفة من شركات ومؤسسات تقوم على مصالح شخصية ووعود مستقبلية وتكتلات عشائرية ونعرات قبلية، كما أن شروط اختيار المكان الذي يمنع أن يكون بمكان عام ويشترط أن يكون بمكان خاص ويحمل عقد إيجار مدته 12 يوماً داخل نطاق دائرتك هو من أصعبها، فكيف لي "باستراحة" أو "خيمة" وسط الرياض وشمالها،

وتضيف: حتى ان مراكز الأحياء التي يفترض أن تكون تجمع للمرشحين بنفس الدائرة منع استخدامها، من جهة أخرى نرى التكتلات الرجالية العشائرية قد قامت بتأجير منازل في محافظات وقرى لأفراد القبائل في المدن الكبيرة لضمان كثرة الأصوات والفوز بالانتخابات، كذلك هي الاعلانات والملصقات والتي يبتدئ بتعليقها بنفس اليوم الذي تبدأ فيها الانتخابات البلدية وفي آخر يوم قبيل الثانية عشرة ليلاً لا بد من إزالتها، وفي حال لم تُزل يتم فرض غرامة مالية بسبب التأخير، والسؤال هنا كيف لي كامرأة في مجتمع يعوق حركتي أن أقوم بذلك كله.

نقص التخطيط للدخول

وتتابع هيفاء البكر: مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، منعت البلديات استخدامها تماماً وذلك خشية الإزعاج مع أن هذه الوسائل أسهل وأسرع وأقل تكلفة، حتى الجرائد والصحف لو كانت إحدى المرشحات قد شاركت بأي موضوع يخص الانتخابات فقد تم الطعن فيها، لذلك منعت الصحافة كوسيلة إعلانية حتى ولو كانت مقابلة.

البكر: التكلفة المادية قتلت الطموح.. والتكتلات الرجالية العشائرية حاصرت المرشحات

وتضيف: منع المرأة من التحدث أمام الرجال لإعلان برنامجها الانتخابي والاستعانة "بمحرم" أو رجل آخر تدفع له مقابل التحدث عن برنامجها الخاص أمر خاطئ، وتعتبر أن دخول المرأة لهذه الدورة كان ينقصه التخطيط والمراعاة لظروفها الاجتماعية، بسبب الشروط الموضوعة أو كسر الحواجز التقليدية ودعمها، فلا بد من الاستفادة من التجربة الاجنبية في الانتخابات، والتي تعتمد على الإذاعة والتلفاز والمقابلات للمرشحين، وشرح برامجهم الانتخابية والتواصل المباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى التنقلات بكرفانات والتقليل من المصاريف غير المجدية، واستغلال بعض العقاريين الجشعين لهذه الدورات.

وتختتم البكر حديثها بالإشارة إلى أن العديد يتحدث عن أهمية وجود الكوتا إلا أنها لا ترى ضرورة لها في الانتخابات الأولى، فلابد من رؤية النتائج أولاً، ورؤية المحصل النهائي ليحكم فيما بعد ما إذا كنا فعلا نحتاجها أم لا، فالمرأة السعودية قادرة إلى أن تصل لأعلى المناصب القيادية كما هي دائماً، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي كانت ولازالت تدعم المرأة ودورها بقوة.