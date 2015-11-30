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مديرو مكاتب التعليم في المدينة يناقشون نقص المعلمين والمناهج

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مديرو مكاتب التعليم في المدينة يناقشون نقص المعلمين والمناهج مديرو مكاتب التعليم في المدينة يناقشون نقص المعلمين والمناهج
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العبدالكريم مترئساً الاجتماع

المدينة المنورة - خالد الزايدي

    طرح مديرو مكاتب التعليم بالمدينة المنورة على طاولة النقاش خلال الاجتماع الذي ترأسه المدير العام ناصر العبدالكريم أبرز المعوقات التي تم التغلب عليها وفي مقدمتها نقص المعلمين والمعلمات وسد عجز المقررات الدراسية بتصوير المناهج، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض المدارس وذلك بمتابعة أعمال الصيانة حيث استطاعت المدارس على مستوى المنطقة عمل الصيانة اللازمة ومنذ وقت مبكر وقبيل انطلاق العام الدراسي الجاري، وأيضا الإعداد والتجهيز للفصل الدراسي الثاني، كما تم مناقشة عدد من المواضيع والبرامج وتفعيلها.

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