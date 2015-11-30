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"الغربية" تُنهى استعداداتها للمرحلة الثانية من جولة الإعادة بانتخابات البرلمان

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"الغربية" تُنهى استعداداتها للمرحلة الثانية من جولة الإعادة بانتخابات البرلمان "الغربية" تُنهى استعداداتها للمرحلة الثانية من جولة الإعادة بانتخابات البرلمان
أنهت محافظة الغربية، استعداداتها لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية، والتى ستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين داخل 702 مركز انتخابى تضم 1417 لجنة فرعية فى 9 دوائر انتخابية بين 48 مرشحًا لاختيار 24 نائبًا من خلال تجهيز اللجان والمقرات الانتخابية وتجهيز استراحات القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية واستراحات الضباط المكلفين بتأمين الانتخابات.

كما استعدت مديرية أمن الغربية فى كافة القطاعات لتأمين العملية الانتخابية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ ومنع الأجازات بين الضباط والأفراد والمجندين.

وأكد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، أن 15 ألف ضابط وفرد شرطة ومجند وخفير نظامى من قوة المديرية، وعدد من الضباط من مديرات أخرى مكلفين بتأمين جولة الإعادة بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تم الدفع بـ8500 ضابط وصف ضابط وجندى طوال فترة الانتخابات للتأمين بجانب مديرية الأمن، ونشر خدمات الأمن المركزى ونشر تشكيلات بالمراكز وأطواف أمنية مشتركة من مديرية الأمن والأمن المركزى وضباط المباحث والشرطة العسكرية لضبط أى مخالفات ومنع ما يعكر الصفو العام وتواجد وحدات وتشكيلات فى جميع الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى تشكيلات بالمراكز والأقسام.

وأضاف، أنه سيتم عمل أطواف أمنية مشتركة بين مديرية الأمن والأمن المركزى لتقسيم كل دائرة إلى قطاعات لضبط أى مخالفات فى محيط المقرات الانتخابية ومنع ما يعكر صفو الأمن العام.

وتابع مدير الأمن، أنه تم تأمين مقرات إقامة القضاة ومساكن الضباط المشاركين فى العملية الانتخابية تأمينا كاملا وتأمين الطرق الرئيسية المؤدية للجان وخطوط سير القضاة من وإلى اللجان، إلى جانب توفير طرق طوارئ فى حالة حدوث أى تداعيات لتسهيل نقل القضاة إلى اللجان.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ6 دوائر الأخرى.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ120 مقعدًا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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مصر 365

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