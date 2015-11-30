الرئيس اليمني: أبعث من عدن شكراً وعرفاناً إلى حكومة وشعب المملكة الأسخياء بدمائهم وإمكاناتهم

ثمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الداعمة والمساندة للشعب اليمني في المرحلة الراهنة وفي مختلف الظروف.

وقال فخامته في خطاب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده: "أبعث من عدن كلمة شكر واعتزاز وعرفان باسم الشعب اليمني إلى كل الأشقاء الأحرار الصادقين الذين شاركونا الهم والمصير في الوقوف معنا في محنتنا، وفي مقدمتهم أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومة وشعب المملكة الكرماء الأوفياء الصادقين والأسخياء بدمائهم وإمكاناتهم".

كما شكر فخامته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة دول التحالف العربي، لاستجابتهم لندائه الأخوي، ووصف ذلك بأنه "موقف بطولي صادق، مثّل منعطفاً تاريخياً عظيماً في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي".

ووجه فخامة الرئيس اليمني تحية إكبار لشهداء معركة العروبة والحزم والعزم من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والسودان وكل شهداء الثورة والكفاح والمقاومة الباسلة من أبناء الشعب اليمني.

ودعا فخامته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدورهما المهم في حماية أبناء الشعب اليمني من بطش وصلف المليشيات المتمردة، من خلال العمل الجاد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، متمنيا بأن تكلل الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الأخير بالنجاح.

وحمل خطاب فخامة الرئيس اليمني عدة رسائل تضمنت التأكيد على أن اليمن سينتصر في هذه الحرب التي فرضها الانقلابيون وسيوقف عبث الانقلابيين والتدخل الإيراني عن مراده وأهدافه، ودعوة الحكومة بوزاراتها المختلفة لبذل المزيد من الجهد ومضاعفته للتخفيف من وطأة المعاناة اليومية للمواطنين.