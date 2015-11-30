كاتب أمريكى: الفلسطينيون يناضلون من أجل استمرار وجودهم كأمة

>دافع الكاتب الأمريكى هنرى سيجمان عن وزير الخارجية جون كيرى إثر تعرض الأخير لاتهامات بمعاداة السامية من جانب الحاخام الأمريكى المتشدد شمولى بوتياك.

وأوضح سيجمان فى مقال نشرته مجلة ال "نيشن"، أن كيرى واجه تلك الافتراءات بعد تصريحات برّر فيها لجوء الفلسطينيين إلى العنف فى ظل ما يعانونه من إحباط جرّاء التوسع الاستيطانى الإسرائيلى المهدِّد لإمكانية قيام دولتين حسبما نصت اتفاقية أوسلو.

وقد أثارت تصريحات كيرى حنق الحاخام بوتياك الذى رأى فيها مساواة "فى الدافع" غير مقبولة بين ما وصفه بإلإرهاب الفلسطينى على جانب، والتدابير الدفاعية الإسرائيلية على الجانب الآخر، بحسب وصفه.

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