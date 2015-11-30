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تعرف على أهم المشاكل الصحية لجفاف العين

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تعرف على أهم المشاكل الصحية لجفاف العين تعرف على أهم المشاكل الصحية لجفاف العين
جفاف العين أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل الجلوس لفترات طويلة من الوقت أمام شاشات الحاسب الآلى والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

أهمية وجود الطبقة المائية بالعين لترطيبها وحمايتها من الجفاف

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ وجراح العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن منح الله سبحانه وتعالى العين أليات تعمل على ترطيب سطح العين وجعلها رطبة من خلال طبقة مائية التى تتكون من الماء والدموع التى تقوم الغدد الدمعية بإفرازها، مما يجعل سطح العين رطبا غير معرض للجفاف.

أهم المشاكل الصحية لجفاف العين

واستكمل الدكتور أسامة يسبب جفاف العين فى حدوث بعض المعاناة والمشاكل الصحية للعين من بين هذه الأضرار :

1)حدوث مشاكل احمرار العين .

2) إصابة العين ببعض الالتهابات التى تتطور أحيانا لحدوث تقرحات والتهابات شديدة بالقرنية.

3)ضعف النظر وعدم القدرة على الرؤية بسهولة ووضوح والمتوقف على درجة جفاف العين.

4) حدوث خلل فى الغدد الدمعية الرئيسية أو المساعدة والتى تؤثر على تركيب وكمية دموع العين.
>5)خلل فى عملية رمش العين.

نصائح ضرورية

لذلك ينصح الدكتور أسامة بضرورة الذهاب للطبيب المعالج فى حالة ملاحظة إصابته بجفاف العين لتفادى الإصابة بالمشاكل الصحية السابق ذكرها.
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