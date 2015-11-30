ضبط موظف بتموين البحيرة لاستخدامه بطاقات المتوفين فى صرف السلع المدعمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بمنطقة غرب ووسط الدلتا بالتعاون مع مباحث التموين بالبحيرة>من ضبط "م ع ص" 45 سنة - موظف إدارى بمكتب تموين "بلقطر" التابع لمركز أبوحمص والمسئول عن البطاقات التموينية الذكية، ومقيم بقرية "قافلة" مركز أبوحمص بجمع البطاقات التموينية الملغاه تموينياً للوفاة وإستخدامها فى إستبدال نقاط الخبز من البدال التموينى.

ووتوصلت فرق البحث أن ذلك تم بالإتفاق مع أصحاب المخابز البلدية بالمنطقة، وموزعين الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك عن طريق شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بإضافة بيانات لبطاقات الكروت الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية والخبز البلدى المدعم على غير الحقيقة، وعددهم 33 بطاقة بمبلغ مالى قدره 73414 جنية ثمن الخبز المنصرف بدون وجه حق.

وتكمنت القوات من ضبط الموظف وسائق توك توك "ح ع ر ح" 20 سنة ومقيم عزبة أبوعيسى – بلقطر مركز أبوحمص الذى يقوم بتوزيع الخبز، وضبط 23 بطاقة تموينية ذكية بحوزة المتهم الثانى، وبطاقة بمكتب التموين و2 إستمارة إلغاء للوفاة بالإضافة إلى جهاز حاسب آلى خاص بمكتب التموين وسجل الإلغاء القديم وصورة ضوئية من السجل المدنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21540 جنح مركز أبوحمص لسنة 2015.