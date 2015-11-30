ضبط أسلحة آلية وذخيرة بحوزة 4 عاطلين بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة بجميع دوائر المركز.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط "أشرف .ح. ا.إ" 24 سنة عاطل ومقيم بالرملة – دائرة مركز بنها، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و[ 4 ] طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 190 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9100 جنح قسم أول بنها لسنة 2015 م.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط "أحمد. ع. ا. ح" 24 سنة عاطل ومقيم الرملة – دائرة مركز بنها، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وفى مركز بنها تمكن ضباط المباحث من ضبط "محمد. أ. ا.ع" 22 سنة عاطل ومقيم كفر مويس – دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط "كرم .ع. ع. ع" 32 سنة عاطل ومقيم النورة دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و( 5 ) طلقات من ذات العيار، و( 36 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 20 جنية وهاتف محمول وسلاح ابيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.