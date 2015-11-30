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تجديد حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

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تجديد حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء تجديد حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجلاء، حبس ربة منزل، متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما اشتبهت القوة الأمنية التابعة لقسم شرطة الزاوية الحمراء، فى سيدة تدعى "إيمان.م" 28 سنة، ربة منزل، وبتفتيشها أثناء سيرها بأحد الشوارع، عثر بحوزتها على 85 قرصًا من المواد المخدرة المختلفة، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وبمواجهتها بالمضبوطات أنكرت تماما أى صلة لها بارتكاب الواقعة، فقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيق.

ويذكر أن أحمد رامى وكيل نيابة الزاوية الحمراء،امر بحبس ربة منزل، متهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب انكارها الواقعة.
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