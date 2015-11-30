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أستاذ بجامعة بنها من شرم الشيخ:المصرى يظهر معدنه الأصيل فى الشدائد

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أستاذ بجامعة بنها من شرم الشيخ:المصرى يظهر معدنه الأصيل فى الشدائد أستاذ بجامعة بنها من شرم الشيخ:المصرى يظهر معدنه الأصيل فى الشدائد
قال الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية فى جامعة بنها، من شرم الشيخ، إن الشعب المصرى شعب أصيل ولا يظهر معدنه الحقيقى إلا وقت الشدائد، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للتغلب على المؤمرات التى تُحاك ضد وشعبها.

وشدد سوسة، على ضرورة تكاتف المصريين ودعم السياحة المصرية لكسر شوكة المتآمرين ضد وقوت الشعب المصرى، موضحًا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من داخل خليج نعمة بشرم الشيخ، أنه سعيد بالمشاركة فى مبادرة جامعة بنها لدعم السياحة المصرية، معربًا عن سعادته أيضًا بالمعالم السياحية المصرية.

وكان مجلس جامعة بنها، قد عقد بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مبادرة الجامعة لدعم وتنشيط السياحة بالمدينة، برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، والدكاترة سليمان مصطفى وجمال إسماعيل وهشام أبو العنين نواب رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المدير العام للمدن الجامعية والدكتور عبد الرحيم شولح وعمداء الكليات، وأعضاء اتحاد الطلاب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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