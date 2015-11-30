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الرئيس التونسى يدعو إلى "السلم الإجتماعى" لمكافحة الإرهاب

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الرئيس التونسى يدعو إلى "السلم الإجتماعى" لمكافحة الإرهاب الرئيس التونسى يدعو إلى "السلم الإجتماعى" لمكافحة الإرهاب

>دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى خطاب إلى الامة مساء الاحد إلى احلال "السلم الاجتماعي"، معتبرا ان وقف التحركات المطلبية يساهم فى مكافحة الارهاب الذى سدد قبل ايام ضربة جديدة موجعة للبلاد.

كما دعا السبسى فى خطابه الذى بثه التلفزيون الوطنى حزب "نداء تونس" الذى فاز فى الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الماضى، إلى تجاوز الانقسامات العميقة التى يعانى منها والتى تهدد بتفككه.

وكان السبسى اسس فى 2012 هذا الحزب وترأسه، لكنه استقال منه فى نهاية 2014 لكى يصبح "رئيسا لجميع التونسيين".

وقال السبسى ان "الاقتصاد فى تونس فى وضع صعب ومن الضرورى ان نخرج من هذه الحالة بجلب الاستثمارات الخارجية وايضا الاستثمارات الداخلية، وهذا لن يتم الا اذا خلقنا الظروف الملائمة لذلك والمناخ الملائم".

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