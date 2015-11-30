إصابة 12 شخصا فى إنقلاب سيارة ميكروباص بـ"زراعى البحيرة"

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارتهم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 2859 ب ى ج ميكروباص غير معلوم قائدها بالطريق المشار إليه إنفصل الإطار الخلفى الأيسر مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 12 من مستقلى السيارة بكسور وجروح وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم لمستشفتى أبوحمص ودمنهور العام للعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21586 جنح مركز أبو حمص لسنة 2015 .