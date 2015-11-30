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القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل7دعاوى ببطلان الانتخابات لمحكمة النقض ويرفض18

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القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل7دعاوى ببطلان الانتخابات لمحكمة النقض ويرفض18 القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل7دعاوى ببطلان الانتخابات لمحكمة النقض ويرفض18
قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، منذ قليل، برئاسة المستشار مختار جبر، إحالة 7 دعاوى مقدمة من مرشحين خاسرين بدوائر " بلبيس وديرب نجم وأبو كبير، إلى محكمة النقض للفصل فيها، وذلك لعدم اختصاص المحكمة.

كما قررت المحكمة رفض 18 طعنا فى الدوائر الأخرى من حيث الشكل لعدم سابقة التظلم قانونا.

وكان الطاعنين قد تقدموا بـ25 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق للمطالبة بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، واخرى ببطلان الانتخابات لوجود مخالفات قانونية وخروقات بها.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة. ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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