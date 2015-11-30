أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مختار نوح: التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة إلى المشهد السياسى من جديد

Google+ Print
مختار نوح: التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة إلى المشهد السياسى من جديد مختار نوح: التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة إلى المشهد السياسى من جديد
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة للمشهد السياسى من جديد، نظرا لعدم وجود قيادة حقيقية قادرة على فرض تواجده على الساحة السياسية.

وأضاف نوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التيار الاسلامى يحتاج مراجعات كثيرة من أجل التفكير فى العودة للحياة السياسية، والنظر إلى أخطاءهم التى ارتكبوها وأسباب عزوف الشعب عنهم، موضحا أن جماعة الإخوان لا تقبل أن يحاسبها أحد وستسمر فى استخدام العنف والانعزال عن المشهد السياسى.

- مواقع إخوانية تنشر رسالة للمرشد يحرض أنصار الجماعة على التصعيد بذكرى يناير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365