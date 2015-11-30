مختار نوح: التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة إلى المشهد السياسى من جديد

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التيار الاسلامى غير مهيأ للعودة للمشهد السياسى من جديد، نظرا لعدم وجود قيادة حقيقية قادرة على فرض تواجده على الساحة السياسية.

وأضاف نوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التيار الاسلامى يحتاج مراجعات كثيرة من أجل التفكير فى العودة للحياة السياسية، والنظر إلى أخطاءهم التى ارتكبوها وأسباب عزوف الشعب عنهم، موضحا أن جماعة الإخوان لا تقبل أن يحاسبها أحد وستسمر فى استخدام العنف والانعزال عن المشهد السياسى.

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