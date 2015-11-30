"المصريين الاحرار":غيرنا خطتنا للاقتراب من الناخب وفرصنا قوية بـ"الإعادة"

قال الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن معظم مرشحى الحزب الذين يخوضون مرحلة الإعادة خلال الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لهم فرص قوية للفوز بمقعد فى مجلس النواب القادم .

وأضاف خليل لـ "اليوم السابع"، أن الحزب غير خطته للعمل على الأرض ما بين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه وجه مرشحيه للالتحام بالجماهير وأن هذه الاستراتجية حسنت معدلات الاستجابة بين المواطنين فى الدوائر المختلفة ومرشحى الحزب.

وحول التحالفات الانتخابية خلال مرحلة الاعادة، أشار خليل إلى أنهم يفضلون فى تحالفاتهم أن يكون بين مرشحى الحزب، وتحديداً بالدوائر التى يخوض حزب المصريين الاحرار الانتخابات فى جولة الاعادة بأكثر من مرشح، مشيراً إلى أنه فى حالات الدوائر التى يخوض فيها بمرشح واحد يكون التحالف بحسب عناصر القوة التى ستزيد فرص فوز المرشح.

وفيما يخص مصير المرشحين الذين خالفوا التحالف الحزبى وتحالفوا مع مرشح آخر غير مرشح المصريين الاحرار الذى يخوض الانتخابات بنفس الدائرة، شدد "خليل" على أن الحزب سيكون له تصرف معهم وفقا للائحة الداخلية عقب انتهاء الانتخابات، مشيراً إلى أن الذين خالفوا الالتزام الحزبى فى المرحلة الأولى لم يفوزوا فى الانتخابات البرلمانية لذلك ينتظر الحزب انتهاء الانتخابات للتعامل معهم وفقا لدرجات المساءلة المختلفة المنصوص عليها فى اللائحة.

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