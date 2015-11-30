حارس عقار متهم بشبكة دعارة فى الإسكندرية :"أكل عيشى يخلينى أرحب بالضيوف"

"معرفش حاجة عن اللى بيحصل جوه الشقق.. أنا كل مهمتى أعامل الناس كويس وضيوف أصحاب الشقق على راسى علشان فى الآخر آخد حسنتى منهم وربنا يكرم".

بهذه الكلمات أنكر حارس عقار الإسكندرية المتهم بمشاركة سيدة فى تكوين شبكة الدعارة علاقته بالواقعة وقال، إن دوره يقتصر على تسهيل دخول السيدات والرجال إلى الشقة بحكم وظيفته.

بدورها اعترفت" نجلاء" المتهمة الرئيسية وصاحبة الشقة، بتفاصيل جريمتها باستقطاب الفتيات وتقديمهن إلى الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة يحصل منها البواب على 100 جنيه.

كانت البداية بورود معلومات للعميد شريف التلوانى رئيس ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تتهم " نجلاء م م ع " بإدارة شقة فى منطقة العصافرة قبلي دائرة قسم شرطة ثان المنتزه لاعمال الدعارة ويعاونها " رزق م ا م " حارس العقار فى استقطاب الساقطات وتسهيل دعارتهن مع الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.

عقب تقنين الإجراءات، تم داهمت الوكر قوة وضبطت " نجلاء" 39 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم، و رزق 36 سنة حارس العقار و" فاطمة ح ع" 25 سنة بدون عمل مقيمة بمركز إدكو فى محافظة البحيرة، و" عطيات ج ص ج " 28 سنة بدون عمل " لها معلومات جنائية مسجله " ومقيمة بمحافظة البحيرة، و "محمد ح م " 27 سنة عامل حرفي مقيم دائرة قسم أول المنتزه، وأثناء المداهمة ضبطت القوة المتهمة الثالثة والخامس عراه تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة إختلاط جنسى.

وحرزت القوة من الشقة 9690 جنيهاً - 483 دولار أمريكي – 60 درهم إمارتي – ودفتر توفير بمبلغ 164 ألف و 20 جنيهاً و7 هواتف محمولة و10 قطع مشغولات ذهبية وكيس بلاستك بداخله كمية من مخدر الهيروين وقطعة من الحشيش وسيجارة تحوى مخدر الحشيش وزجاجة خمرة وعلبة بيرة وقرص مخدر ".

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر للمتهمين المحضر بقسم أول المنتزه وإحالتهم الى النيابة.