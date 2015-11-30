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ضبط طن و650 لتر تنر داخل مصنع بدون ترخيص بالغربية

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ضبط طن و650 لتر تنر داخل مصنع بدون ترخيص بالغربية ضبط طن و650 لتر تنر داخل مصنع بدون ترخيص بالغربية
تمكن النقيب أحمد.س الضابط بمركز شرطة كفر الزيات محافظة الغربية، من ضبط طن و650 لتر تنر بدون بيانات داخل مصنع تنر بدون ترخيص بقرية كفر العرب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث بالغربية إخطارا من النقيب أحمد.س الضابط بمركز كفر الزيات بتمكنه والقوة المرافقة له من ضبط مصنع تنر بدون ترخيص بقرية كفر العرب دائرة المركز ملك باهي.ا.ع-25سنة- مقيم بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون وتم ضبط 1650لتر تنر بدون بيانات.

تم التحفظ على المضبوطات 54127جنح مركز كفر الزيات لسنة 2015 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.
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