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نفوق 10 آلاف كتكوت فى احتراق مزرعة بالبحيرة

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نفوق 10 آلاف كتكوت فى احتراق مزرعة بالبحيرة نفوق 10 آلاف كتكوت فى احتراق مزرعة بالبحيرة
نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية المجد دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق بمزرعة مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك "السيد محمد على هيطل" 36 سنة عامل بالأوقاف ومقيم برما طنطا بمحافظة الغربية، ومستأجرة لـ"سعد عاطف حسن رزق" 32 سنه حاصل على دبلوم فنى، ومقيم بسمادون أشمون منوفية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مستأجر المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمزرعة، مضيفا بنفوق ( 10000 ) كتكوت عمر 20 يوماً، وإتلاف ( 6 ) جهاز تبريد هواء، و( 2 ) هيطر تدفئة، وكمية من العلافات والسقايات البلاستيكية، وسقف المزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، وإخطار الإدارة البيطرى ببدر لإتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 5572 /2015 إدارى المركز.

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مصر 365