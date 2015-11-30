مكافحة المخدرات تضبط 8 تجار قبل ترويجهم الأقراص المخدرة والحشيش بالقاهرة

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولاتهم ترويج المخدرات على عملائهم، ونجحت الحملات فى ضبط 8 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش على عملائهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكن النقيب عمرو أسامة معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط كل من "أحمد.م.ف"، 30 سنة، عاطل، وشقيقته "إيمان" 29 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما 150 قرصًا مخدرًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25416 لسنة 2015م جنح القسم، وتمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "مصطفى أ ر" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 86 لسنة 2014م الحدائق "مخدرات"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ 1050 جنيها بقصد الاتجار.

كما تمكن النقيب أحمد عبد العظيم أبو سنة معاون مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "عبد الغنى م ع" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم القضية رقم 13718 لسنة 2014م الساحل " مخدرات " وبحوزته 194 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتمكن النقيب محمد محمود العشيرى معاون مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "محمد ح ج" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرها القضية رقم 3397 لسنة 2010م الشرابية "مخدرات" وبحوزته 140 قرصا مخدرا، ومبلغ 545 جنيها بقصد الاتجار.

ونجح النقيب أحمد يحيى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "أحمد ع ا" 22 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، و 24 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتمكن النقيب إبراهيم عصام القلش معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حسين ف خ" 27 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جراما بقصد الاتجار، وتمكن النقيب عمرو شومر معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط "محمود س م" 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 14017 لسنة 2014م السلام أول "مخدرات"، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 55 جرامًا بقصد الاتجار.