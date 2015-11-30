بالصور..مؤتمر لدعم مرشحى حركة كفاية بدمنهور بجولة الاعادة.. منسق الحركة بالاسكندرية:فلول مبارك مكانهم "اللومان"وليس البرلمان.. والحريرى:أزمة جوازات النواب الجدد عكست تسابق معظمهم لتحقيق مصالح شخصية

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة مساء أمس الأحد، مؤتمرا حاشدا لدعم الدكتور عادل العطار والدكتور اسامة الحناوى مرشحى حركة كفاية فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز وبندر دمنهور، والتى ستجرى إعادتها بموجب حكم قضائي يوم 6 ديسمبر المقبل.

شارك فى المؤتمر الذى عقد بحى شبرا بدمنهور عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية بالاسكندرية وهيثم أبو العز الحريرى النائب البرلمانى عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد كبير من نشطاء القوى السياسية بالبحيرة.

وقال عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية بالاسكندرية، إن الشعب المصرى علية أن يختار بدقة من يمثلة فى البرلمان بعيدا عن فلول نظام مبارك اللذين افسدوا جميع مناحى الحياه ومكانهم الحقيقى هو "اللومان" وليس البرلمان.

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وأكد منسق حركة كفاية بالاسكندرية أن التصويت فى الانتخابات لعادل العطار وأسامة الحناوى هو خدمة للوطن ورسالة من أهالى دمنهور لرفض الفلول وتحقيق أهداف الثورة.

فيما أكد "هيثم الحريرى" على أهمية دور البرلمان القادم فى رسم مستقبل هذا الوطن خلال الفترة القادمة وأن الشعب المصرى يحتاج الى نواب حقيقيين يشعرون بألامه ويعبرون عن طموحاته فى العدالة والحرية.

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وأضاف الحريرى أن العبرة ليست بعدد نواب البرلمان بل بقدرتهم ودورهم المؤثر فى المجتمع مثلما كان يحدث إبان حكم الرئيس السادات الذى حل مجلس الشعب بعد اعتراض 13 نائب فقط على إتفاقية كامب ديفيد.

وأوضح النائب البرلمانى هيثم الحريرى أن أزمة جوازات سفر النواب الجدد تعكس مدى تردى الحياة السياسية في مصر حيث تسابق معظم النواب من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

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من جانبه قال الدكتور عادل العطار المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دمنهور ان التاريخ يعود بنا الى الوراء لنرى وجوه الفاسدين من فلول الحزب الوطنى مرة اخرى فى الانتخابات البرلمانية، مضيفا انه رغم كل الفساد المستشرى فى المجتمع الا اننا سنقاومة بكل قوة لتصل روح الثورة الى جميع المؤسسات المصرية.

فيما طالب أسامة الحناوى المرشح لانتخابات مجلس النواب جميع القوى الوطنية بالاحتشاد وراء مرشحى الثورة والنزول بكثافة للتصويت لهم فى الانتخابات من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.