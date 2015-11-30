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عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكى يطالبان بنشر 20 ألف جندى فى سوريا والعراق

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عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكى يطالبان بنشر 20 ألف جندى فى سوريا والعراق عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكى يطالبان بنشر 20 ألف جندى فى سوريا والعراق

>دعا عضوان كبيران فى مجلس الشيوخ الأمريكى واشنطن يوم الأحد إلى زيادة قواتها فى العراق إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال مستواها الحالى إلى عشرة آلاف جندى وإرسال عدد مساو من الجنود إلى سوريا فى إطار قوة برية متعددة الجنسيات لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية فى كل من الدولتين.

وانتقد الجمهوريان جون مكين ولينزى جراهام الاستراتيجية التى ينتهجها الرئيس باراك أوباما بشأن تنظيم الدولة الإسلامية والتى تعتمد على الضربات الجوية والدعم المتواضع للقوات البرية المحلية فى العراق وسوريا وقالا إن الهجمات التى وقعت فى باريس هذا الشهر أكدت ضرورة زيادة التدخل الأمريكى .

وقال جراهام الذى يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى له فى انتخابات الرئاسة إن "الوسيلة الوحيدة لتدمير "تنظيم داعش" هى باستخدام عنصر برى القصف الجوى لا يغير مسار معركة".

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