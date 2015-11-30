بيان لقناة النهار:عودة برنامج ريهام سعيد والتركيز على أعمال الخير

أصدرت شبكة قنوات النهار بياناً قالت فيه إنها انتهت من دراسة جميع ملابسات حلقة برنامج "صبايا الخير" التى أثارت أزمة مؤخرا،وإنها حرصت - انطلاقا من مبدأ الشفافية والمصداقية مع الجمهور- على مراجعة جميع التفاصيل الداخلية التى أحاطت بهذه الحلقة المثيرة للجدل مع جميع الزملاء فى فريق العمل، وقررت إدارة الشبكة عدم إعلان أى تفاصيل خاصة بنتائج دراستها احتراماً للقضاء المصرى ،الذى ينظر الموضوع بأكمله، حيث تدرس الإدارة حالياً جميع الإجراءات والقرارات الإدارية التى ستتخذها حيال كل الأطراف".

وأضاف البيان أن دراسة شبكة "النهار" الداخلية تضمنت مراجعة كل المواقف والأعمال الإنسانية والخيرية والوطنية لبرنامج "صبايا الخير" على مدار السنوات السابقة والتى ساهمت، بشهادة ومتابعة الجمهور، فى الكثير من أعمال الخير وعبرت عن مصالح فئات مختلفة من المجتمع لا تستطيع إيصال صوتها واحتياجاتها فى المساعدة أو العلاج وهى القطاعات التى تأثرت بشكل كبير بعد قرار تعليق البرنامج، وهذا ما يدفع إدارة الشبكة الآن لتقرير عودة برنامج "صبايا الخير" قريبا لأداء دوره الخيرى والإنسانى والوطنى، والتخصص فيه على أن يكون ذلك بدون أى إعلانات أو رعاة للبرنامج لأجل غير مسمى، وأن يكون هدف البرنامج الرئيسى هو تكثيف الأعمال الخيرية والإنسانية والوطنية ومراعاتها دون أدنى أهداف تجارية.

وأضاف البيان أن إدارة "النهار" تتوجه بالشكر إلى جموع المشاهدين على ثقتهم فى كل ما تقدمه القناة، وتؤكد استمرار العمل على التطوير ومراعاة واحترام آراء المشاهدين السلبية أو الإيجابية فى كل ما يقدم على الشاشة انطلاقاً من الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع.

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