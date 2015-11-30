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اليوم.. أولى جلسات استئناف إسلام بحيرى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

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اليوم.. أولى جلسات استئناف إسلام بحيرى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان اليوم.. أولى جلسات استئناف إسلام بحيرى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان
تنظر محكمة جنح مستأنف القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الاثنين ، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامى جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى، على الحكم الصادر من محكمة جزئى مصر القديمة بتأييد حبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان المستشار محمد حسين، رئيس نيابة مصر القديمة، قد حدد جلسة 30 نوفمبر لنظر الاستئناف .

يذكر أن محكمة جزئى مصر القديمة، أيدت الحكم القاضى بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان، وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.

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مصر 365

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