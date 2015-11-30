رفض الطعون المقدمة من 45 مرشح على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية

قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس المحكمة، وأمانة سر أحمد زمزم، منذ قليل، برفض الطعون المقدمة من 45 مرشح من الذين خسروا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية بمحافظة الغربية.

وكان 45 مرشحا خاسر فى الانتخابات البرلمانية قد تقدموا بطعون تضمنت التشكيك فى نتائج فرز الأصوات وتزوير فى العملية الانتخابية ووجود أخطاء فى جمع الأصوات.

وقامت هيئة المحكمة بإعادة جمع أصوات الصناديق المطعون على نتائجها، وتبين تطابق الأصوات بالأرقام الموجودة فى محاضر الفرز والتجميع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت قرارها برفض جميع الطعون.