أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رفض الطعون المقدمة من 45 مرشح على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية

Google+ Print
رفض الطعون المقدمة من 45 مرشح على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية رفض الطعون المقدمة من 45 مرشح على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية
قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس المحكمة، وأمانة سر أحمد زمزم، منذ قليل، برفض الطعون المقدمة من 45 مرشح من الذين خسروا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية بمحافظة الغربية.

وكان 45 مرشحا خاسر فى الانتخابات البرلمانية قد تقدموا بطعون تضمنت التشكيك فى نتائج فرز الأصوات وتزوير فى العملية الانتخابية ووجود أخطاء فى جمع الأصوات.

وقامت هيئة المحكمة بإعادة جمع أصوات الصناديق المطعون على نتائجها، وتبين تطابق الأصوات بالأرقام الموجودة فى محاضر الفرز والتجميع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت قرارها برفض جميع الطعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365