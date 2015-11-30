رفض الطعون المقدمة من 45 مرشح على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية

قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس المحكمة، وأمانة سر أحمد زمزم، منذ قليل، برفض الطعون المقدمة من 45 مرشح من الذين خسروا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية بمحافظة الغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان 45 مرشحا خاسر فى الانتخابات البرلمانية قد تقدموا بطعون تضمنت التشكيك فى نتائج فرز الأصوات وتزوير فى العملية الانتخابية ووجود أخطاء فى جمع الأصوات.
وقامت هيئة المحكمة بإعادة جمع أصوات الصناديق المطعون على نتائجها، وتبين تطابق الأصوات بالأرقام الموجودة فى محاضر الفرز والتجميع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت قرارها برفض جميع الطعون.