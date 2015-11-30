تكثيف أمنى ومداهمات بالمناطق الجبلية لضبط المتورطين فى حادث كمين المنوات

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع الامن بالجيزة، من جهودها لضبط المتورطين فى استهداف كمين المنوات بجوار المنطقة الأثرية بأبو النمرس، حيث يتم مداهمة المناطق الجبلية القريبة من مكان الحادث لضبط بعض الأشخاص المشتبه فيهم لمحاولة الوصول لاى معلومات تفيد فى الواقعة.

و أكد مصدر أمنى، أن هناك عمليات مداهمة لبعض المناطق بالتنسييق بين األمن العام و الأمن الوطنى و البحث الجنائى فى عملية البحث والتحقيق فى الواقعة لتحديد هوية المتهمين بهدف ضبط المتورطين فى الحادث.

كانت مديرية أمن الجيزة أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بالمناطق الشرطية، والمنشآت السياحية بعد استهداف كمين المنوات أول امس والذى أسفر عن استشهاد أمينى الشرطة، أحمد فتحى حسان، ومجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجندين أحمد خالد حسين، و محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصاباتهم بطلقات نارية، نتيجة الحادث .

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