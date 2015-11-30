مصرع طفلة سقطت من مقطورة جرار زراعى بحوش عيسى

استقبل مستشفى حوش عيسى العام طفلة جثه هامدة إثر سقوطها من مقطورة جرار زراعى بدائرة مركز حوش عيسى بالبحيرة.

وكان مركز شرطة حوش عيسى قد تلقى بلاغا من المستشفى العام بوصول الطفلة شهد شعبان محمد عبد الرحمن 5 سنوات ومقيمة عزبة الطايع - أبو الشقاف دائرة المركز جثة هامدة.

وبسؤال والدها قرر أنه أثناء تسلق نجلته المذكورة بمقطورة جرار زراعى بالقرية سقطت منها وتوفت، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر 20565 /2015 جنح المركز.