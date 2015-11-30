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رئيس "علوم البحار": لدينا برنامج للحد من تلوث البحيرات ولا نملك التنفيذ

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رئيس "علوم البحار": لدينا برنامج للحد من تلوث البحيرات ولا نملك التنفيذ رئيس "علوم البحار": لدينا برنامج للحد من تلوث البحيرات ولا نملك التنفيذ
قال الدكتور محمد حامد، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، إن المعهد لديه برنامج مهمته دراسة البحيرات وتقليل الأضرار الموجودة فيها، والوصول بها إلى الحد المسموح به، مؤكداً أن المعهد يرفع جميع الحلول العلمية للجهات التنفيذية، لأنه جهة علمية، ولا يمكن لها أن تنفذ الحلول إلا من خلال الجهات المختصة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأبحاث العلمية التى يقوم بها الشباب والمتخصصون فى كافة المجالات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنسيق مشترك بين الدول الأخرى لنقل الخبرات، مؤكداً أن بدون التواجد العربى أو الأوروبى فى الأبحاث العلمية سيكون بلا فائدة ولن يتحقق.

وأشار، إلى أن المعهد لديه خبرات كثيرة فى مجالات الاستزراع السمكى والبيئة، ويستضيف خبراءً أجانب من دول مثل ألمانيا والصين، لتبادل الخبرات، خاصة فى مجال الهندسة الوراثية التى تتقدم فيها الصين، بالإضافة إلى استضافة العلماء فى الدول العربية لوجود تنسيق مشترك وزيادة سبل التعاون فى المجال البحث العلمى.

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