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بالصور..مرشحو الشرقية ينامون فى قاعة المحكمة خلال انتظارهم البت فى الطعون

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بالصور..مرشحو الشرقية ينامون فى قاعة المحكمة خلال انتظارهم البت فى الطعون بالصور..مرشحو الشرقية ينامون فى قاعة المحكمة خلال انتظارهم البت فى الطعون
بعد عدة جلسات من مداولات ومرافعات وإطلاع داخل محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، التى استمرت لأكثر من 13 ساعة متواصلة، دخل مرشحين الشرقية فى غفوة نوم داخل القاعة نتيجة تعرضهم للإرهاق الشديد وطول ساعات الانتظار لتحديد مصيرهم كمرشحين، حيث من المنتظر أن تنطق المحكمة بالحكم خلال ساعات.

وتنظر المحكمة برئاسة المستشار "مختار جبر" وعضوية المستشارين "أحمد الفقى" و"رضا سعفان" وأمانة سر "حسين حامد" و"سعيد العبودى" 24 طعنا انتخابى على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة الـ13.

وكان الطاعنين قد تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة، بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، وأخرى ببطلان الانتخابات بسبب مخالفات قانونية وخروقات.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى للانتخابات فى الشرقية عن فوز 3 مرشحين، فيما تجرى جولة الإعادة فى جميع الدوائر الـ13 على 27 مقعد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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