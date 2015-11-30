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نائب بـ"سيدى جابر": نعمل من الآن حتى لا تتكرر كارثة غرق الإسكندرية

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نائب بـ"سيدى جابر": نعمل من الآن حتى لا تتكرر كارثة غرق الإسكندرية نائب بـ"سيدى جابر": نعمل من الآن حتى لا تتكرر كارثة غرق الإسكندرية
قال البرلمانى سمير البطيخى عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، إنه يقوم فى الفترة قبل انعقاد المجلس بدوره المحلى فى متابعة المشكلات والأزمات التى تمر بها الإسكندرية، وبالتحديد فيما يتعلق بأزمة الصرف الصحى حتى لا تتكرر كارثة غرق المحافظة مرة أخرى.

وأضاف البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يقوم بمتابعة العمل بشكل يومى مع شركات الصرف الصحى، وإدارة مديرية الرصف والطرق، ومحافظ الإسكندرية بالإنابة الدكتورة سعاد الخولى، مشيراً إلى مشاركته اليوم بتسليك الشنايش أسفل كوبرى العوايد، وهى المنطقة التى تتراكم فيها المياه وقت هطول الأمطار وتؤدى إلى توقف الحركة المرورية فى قلب الإسكندرية، نظراً لأهمية الكوبرى الموصل لوسط المدينة.

وأضاف البطيخى، إلى قيامه بعمل جولة مع مسئولى شركة النهضة للنظافة لإزالة الأتربة فى الشوارع التى تسبب فى ردم الشنايش وعدم قدرتها على امتصاص المياه اللازمة، وبالفعل تم اليوم تنظيف عدد من مناطق دائرة سيدى جابر مثل ميدان فيكتور عمانويل وجرين بلازا وأمام مديرية الأمن.

وأكد البطيخى، متابعته لتشغيل جميع مصبات الأمطار على طول كورنيش الإسكندرية، التى كانت مغلقة حتى لا تعاد كارثة غرق الإسكندرية مرة أخرى.

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