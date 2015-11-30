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الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة تقديم مساعدات للنازحين العراقيين

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الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة تقديم مساعدات للنازحين العراقيين الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة تقديم مساعدات للنازحين العراقيين

>أكدت الأمم المتحدة ضرورة حث المجتمع الدولى على تقديم المزيد من المساعدات للنازحين العراقيين، وعقد مؤتمرات بشأن العراق لبيان احتياجاته الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية نزار خيرالله فى بغداد مساء الأحد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فى نيويورك كيونك واكانك ورئيس قسم التنسيق والاستجابة للشرق الأوسط باولا اميرسون.

وأشاد خيرالله بجهود بعثة الأمم المتحدة بالعراق، لافتا إلى الحاجة لمزيد من التنسيق والتعاون فى مجال إقامة المؤتمرات الخاصة بالعراق والظروف التى يمر بها.

وأعربت كيونك واكانك عن شكرها لوزارة الخارجية العراقية على الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة فى العراق، وتمنت استمرار هذا الدعم.
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