وزير الإسكان ورئيس البريد يبحثان برنامج «عنوان»

استقبل وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس بمكتبه بالوزارة رئيس مؤسسة البريد د. محمد صالح بن طاهر بنتن وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية المشتركة، وكذلك إمكانية استفادة الوزارة من الإمكانيات الموجودة لدى مؤسسة البريد ومنها برنامج "عنوان" الذي تم عمل عرض شامل عنه وما يحتويه من إمكانيات كبيرة تساهم في تحقيق خطط الوزارة الاستراتيجية، وسيتم تشكيل فرق عمل بين الجانبين لاستكمال هذا التنسيق بما يخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا اللقاء لتفعيل التكامل بين قطاعات الدولة وتوحيد الجهود المشتركة.