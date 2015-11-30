توعية وتثقيف أبناء المدينة بمعالم وخدمات المسجد النبوي

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بأكاديمية المسجد النبوي المرحلة الأولى من برنامج توعوي وتثقيفي لأبناء المدينة المنورة من طلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية بعنوان (المسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه).

شارك في المرحلة الأولى ما يزيد عن (240) طالبا من اثنتي عشر مدرسة بمنطقة المدينة المنورة.

قدم البرنامج مدير أكاديمية المسجد النبوي باسم بن حميدان اللهيبي، وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالمسجد النبوي ومكانته في قلوب المسلمين واستعراض عدد من المعالم المهمة والخدمات فيه ودور المجتمع في المحافظة على تلك الخدمات وعرض بعض المعلومات التاريخية والبيئية وعدد من الإحصائيات التثقيفية لشد انتباه المشاركين لجهود المملكة من خلال توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله لخدمة الحرمين الشريفين، وتوفير أفضل الخدمات باستخدام أحدث التقنيات للزائرين والمصلين على مدار العام ومن منطلق سياسة التطوير والتحسين المستمر في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لتحقق لهم الراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم وزيارتهم مع ترك الانطباعات الطيبة في نفوسهم عن هذا البلد المعطاء.