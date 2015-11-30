رصد 343 مخالفة على منشآت النقل في نجران

رصدت فرق التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران 343 مخالفة على مؤسسات تأجير السيارات ونقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن وبمبلغ إجمالي بلغ (269,600) ريال خلال جولاتها التفتيشية في شهر محرم.

ففي مجال تأجير السيارات تم رصد (تسع) مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية (11000) ريال، ومنها ممارسة النشاط بترخيص منتهي ووقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب وعدم الالتزام بالسعودة وطلب بطاقة عمل وتصوير الوثائق.

وفيما يخص نقل البضائع وترحيل البضائع والمهمات بأجر على الطرق رصد (334) مخالفة وبلغت قيمة الغرامات المسجلة (258,600) ريال، ومن هذه المخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام بالسعودة وممارسة النشاط بتراخيص منتهية وتشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل، وبطاقات تشغيل منتهية الصلاحية.