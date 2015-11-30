أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رصد 343 مخالفة على منشآت النقل في نجران

Google+ Print

    رصدت فرق التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران 343 مخالفة على مؤسسات تأجير السيارات ونقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن وبمبلغ إجمالي بلغ (269,600) ريال خلال جولاتها التفتيشية في شهر محرم.

ففي مجال تأجير السيارات تم رصد (تسع) مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية (11000) ريال، ومنها ممارسة النشاط بترخيص منتهي ووقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب وعدم الالتزام بالسعودة وطلب بطاقة عمل وتصوير الوثائق.

وفيما يخص نقل البضائع وترحيل البضائع والمهمات بأجر على الطرق رصد (334) مخالفة وبلغت قيمة الغرامات المسجلة (258,600) ريال، ومن هذه المخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام بالسعودة وممارسة النشاط بتراخيص منتهية وتشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل، وبطاقات تشغيل منتهية الصلاحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية