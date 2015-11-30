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الدريويش رئيساً لقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود

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الدريويش رئيساً لقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود الدريويش رئيساً لقسم تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود
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د. أحمد الدريويش

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

    صدر قرار مدير جامعة الملك سعود د.بدران العمر بتعيين د.أحمد بن عبدالله الدريويش رئيساً لقسم تقنيات التعليم بكلية التربية جامعة الملك سعود ومن جهته عبّر الدكتور الدريويش، عن شكره لمعالي مدير الجامعة على هذه الثقة التي تتيح له خدمة وطنه والمساهمة في رفعته وتقدمه، وأضاف ان هذا التكليف يضع على عاتقه مهمة تطوير العمل في القسم بمساندة القامات الأكاديمية من اعضاء هيئة التدريس بالقسم. د. أحمد الدريويش يملك خبرة طويلة في تقنيات التعليم، وقدم العديد من البحوث الدراسات في هذا المجال، وسبق أن مثل الجامعة في الكثير من الحافل الرسمية داخل وخارج المملكة.

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