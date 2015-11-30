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«الغذاء والدواء» تضبط 9900 كلغم مركزات عصائر منتهية الصلاحية في بريدة

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«الغذاء والدواء» تضبط 9900 كلغم مركزات عصائر منتهية الصلاحية في بريدة «الغذاء والدواء» تضبط 9900 كلغم مركزات عصائر منتهية الصلاحية في بريدة

    ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً بمدينة بريدة يحوي كميات كبيرة من مركزات العصائر المنتهية الصلاحية والمعدة لتصنيع عصائر مختلفة النكهات، إضافة إلى مركز توزيع أغذية مستوردة بجدة فيه مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أن مفتشيها ومن خلال جولاتهم المكثفة على مصانع الأغذية والمياه، ومستودعات تخزين الأغذية المستوردة، ومراكز توزيع الأغذية المنتجة المحلية، للتأكد من التزامها بشروط ومواصفات التصنيع والتداول والتخزين، ضبطوا 9900 كيلو غرام من مركزات عصائر مختلفة النكهات بمصنع في بريده، إضافة إلى ما يزيد عن 80 جالون مواد غذائية منتهية الصلاحية (مخللات، ورق عنب، مكدوس) في أحد مراكز التوزيع بحي الخمرة في مدينة جدة، والتي كانت معدة للتوزيع على مطاعم وبوفيهات ومحلات وجبات سريعة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات، وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري بحق المنشأتين، وإتلاف الكميات المضبوطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

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