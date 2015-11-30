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د. المباركي يحاضر عن أهمية ضبط الفتوى في زمن الفتن

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د. المباركي يحاضر عن أهمية ضبط الفتوى في زمن الفتن د. المباركي يحاضر عن أهمية ضبط الفتوى في زمن الفتن

    يلقي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، محاضرة بعنوان "أهمية ضبط الفتوى في زمن الفتن" وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض بعد صلاة المغرب.

وسيقوم مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد المحاضرة بالتعليق على ما جاء فيها، والإجابة على أسئلة الحضور.

يشار إلى أنه سيكون هناك بث مباشر للمحاضرة على الرابط http://liveislam.net، كما أنه يوجد مكان خاص بالنساء للاستماع والفائدة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الندوات والمحاضرات التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بالرياض في الجامع.

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