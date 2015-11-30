آلاف يتسابقون للمشاركة في أولمبياد إبداع.. وأسبوعان على انتهاء التسجيل

دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن في مدارس التعليم العام، إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2016م)، على الموقع الإلكتروني www.ibda.org.sa الذي انطلق التسجيل فيه منذ أسبوعين، وينتهي الأحد 25 صفر 1437ه.

وأوضح د. حمدان بن إبراهيم المحمد، المشرف العام على الإدارة العامة للإبداع العلمي في "موهبة" أن مؤشرات أعداد المسجلين في موقع أولمبياد إبداع، تتزايد يومياً وتشهد ارتفاعاً كبيراً في التسجيل من مختلف مناطق المملكة، وأشاد بالشراكة الفاعلة والمتميزة بين موهبة ووزارة التعليم، التي يعد أولمبياد إبداع أحد روافدها وثمارها، وهو ما يدفع الجانبين دوماً إلى مزيد من العمل المشترك من أجل التطوير النوعي في منظومة الأولمبياد، وفق أحدث الأساليب والأسس العلمية.

وبين د. المحمد أن مرحلة التسجيل تتضمن مرحلتين، هما: التسجيل الأول وطلب المشاركة "تسجيل معلومات الطالب"، وانطلقت في 26 محرم 1437ه، وتستمر حتى 25 صفر 1437ه، فيما تبدأ مرحلتها الثانية في الفترة من 26 صفر 1437ه إلى 10 ربيع الأول 1437ه، وتشمل معلومات المشروع من كتابة الملخص، وخطة المشروع، وتعبئة النماذج.

ولفت د. المحمد إلى أنه لا يمكن لأي طالب إتمام التسجيل من دون المرور بالمرحلتين، وإنهاء تعبئة المعلومات المطلوبة، كما أشار إلى دمج مسمى مساري البحث العلمي والابتكار بمسمى واحد، وهو مشروع علمي، حيث سيتنافس الطلاب في 20 مجالاً علمياً.

يذكر أن المرحلة الثانية من إبداع 2016 ستكون مرحلة التحكيم الإلكتروني من خلال الموقع، وتبدأ من 11 ربيع الأول 1437ه حتى 10 ربيع الثاني 1437ه، وسيتم في 22 ربيع الثاني 1437ه، إعلان المشروعات المتأهلة للتصفية النهائية التي تقام في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1437ه، وتتضمن مشاركة أفضل 120 مشروعاً، لتتويج أفضل 30 مشروعاً من بينها مناصفة بين الطلاب والطالبات، بجوائز الأولمبياد وتكريم أصحابها.

يشار إلى أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، عبارة عن مسابقة علمية سنوية تهدف إلى توفير بيئة تنافسية تشبع اهتمام الطلاب والطالبات، وتطور مواهبهم وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة، ويقوم الأولمبياد على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وجماعيّة، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يتم تحكيمها من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.