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«تمام الشبابية» تقيم مبادرة تطوعية لأيتام دار الحنان بجازان

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«تمام الشبابية» تقيم مبادرة تطوعية لأيتام دار الحنان بجازان «تمام الشبابية» تقيم مبادرة تطوعية لأيتام دار الحنان بجازان

    أقامت فرقة "تمام الشبابية" مساء الخميس مبادرة تطوعية استهدفت فيها أطفال دار الحنان لرعاية الأيتام بجازان ببرنامج ترفيهي في قسم الألعاب بمجموع الراشد مول بجازان في الفترة من العصر إلى العشاء.

وكان ذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تقوم بها فرقة تمام الشبابية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بجازان، كما سهلت دار الحنان لرعاية الأيتام ومجمع الراشد مول تنفيذ هذه المبادرة، وقد وجدت الفرقة التعاون والتسهيلات من قبل الدار والمجمع. وأعرب مدير مجمع الراشد مول ومديرة دار الحنان عن شكرهم لفرقة تمام لإقامتهم مثل هذه المبادرات الإنسانية، وتمنى الأطفال مواصلة هذه الفعاليات التي من شأنها المساهمة في إسعادهم وتسليتهم.

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