دموع مي نور الشريف في افتتاح متحف لوالدها

افتتح مساء أمس متحف فني للفنان الراحل نور الشريف داخل القرية الفرعونية. وعلى الرغم من أسبقية الإعلان عن أن الافتتاح سيكون بوجود زوجته الفنانة بوسي وابنتيه سارة ومي، إلا أنه لم يحضر منهم سوى ابنته مي فقط والفنان سامح الصريطي ونقيب الممثلين الفنان اشرف ذكي، وقامت مي بافتتاح المتحف بنفسها.

وبمجرد بدء مراسم افتتاح المتحف، وقف كافة الحضور دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفنان الراحل، وتحدث مدير القرية الفرعونية عن مدى اعتزازه بهذا الفنان الذي لم يتأخر من قبل عن تلبية ندائهم، حيث سبق واحتفل باليوبيل الذهبي للقرية معهم.

كما تحدث سامح الصريطي وأشرف ذكي عن مشوار نور الشريف وكيف إنه سيظل خالداً في الذاكرة ولن ينساه أحد سواء من الجمهور أو الفنانين.

وبعد انتهاء كل منهم من كلمته، قاموا بجولة في المتحف وسط صور وأزياء ومقتنيات نور الشريف ما جعل دموع تكاد أن تسقط.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي