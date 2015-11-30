أوليفر ساركوزي شقيق الرئيس الفرنسي السابق يدخل القفص الذهبي

تزوج رجل الأعمال Olivier Sarkozy، شقيق الرئيس الفرنسي السابق Nicolas Sarkozy، من مصممة الأزياء والكاتبة الأمريكية Mary-Kate Olsen، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وكشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أن Sarkozy البالغ من العمر 46 عاماً، و Mary-Kate إبنة الـ 29 عاماً، أقاما بالمناسبة حفل كوكتيل بسيط في ولاية منهاتن، حضره حوالى الـ 50 شخصاً فقط من الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبته في مارس 2014، حينما تقدم Olivier لها خلال رحلة رومنسية في جامايكا.