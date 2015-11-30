أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أوليفر ساركوزي شقيق الرئيس الفرنسي السابق يدخل القفص الذهبي

Google+ Print

الإثنين 30-11-2015 00:16

تزوج رجل الأعمال Olivier Sarkozy، شقيق الرئيس الفرنسي السابق Nicolas Sarkozy، من مصممة الأزياء والكاتبة الأمريكية Mary-Kate Olsen، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وكشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أن Sarkozy البالغ من العمر 46 عاماً، و Mary-Kate إبنة الـ 29 عاماً، أقاما بالمناسبة حفل كوكتيل بسيط في ولاية منهاتن، حضره حوالى الـ 50 شخصاً فقط من الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبته في مارس 2014، حينما تقدم Olivier لها خلال رحلة رومنسية في جامايكا.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي