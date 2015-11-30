من استبعد نوال من حفل "إستاد جابر الدولي"؟

في الوقت الذي حددت هيئة الرياضة في الكويت موعداً لافتتاح "إستاد جابر الدولي"، في الثاني عشر من الشهر المقبل، واعتمد الوكيل المساعد لتلفزيون الكويت ميزاينة إقامة إحتفالية غنائية كبيرة بمناسبة حفل الإفتتاح بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مهرجان الإفتتاح، والمنتظر أن يكون مبهراً لأقصى درجة تفاوتت ردود الأفعال عن المشاركين بالححفل.

ويشارك مجموعة كبيرة من فناني ومطربي الخليج والعرب في الأوبريت الغنائي الضخم لافتتاح "إستاد جابر الدولي" في الكويت، الى جانب فناني الكويت الكبار عبدالكريم عبدالقادر، وعبدالله الرويشد، ونبيل شعيل، ومحمد المسباح، ويشارك من الخليج راشد الماجد، وحسين الجسمي، وأحلام الشامسي، وفهد الكبيسي.

ومن الفنانين العرب يتواجد خالد ابراهيم المعروف باسم الشاب خالد، أما تنفيذ الكلمات والألحان، فيشارك كل من فهد الناصر وصهيب العوضي وعادل عمير.

وكان اللافت هو استبعاد نوال من المشاركة بهذه الفعالية الكبرى كون أن الافتتاح للإستاد سيكون ضخماً وبحضور سمو الأمير.

في حين ثارت ثائرة جمهور نوال واأدوا انها اعتذرت عن المشاركة بالحفل بناء على موعد سابق في يوم ١٨ ديسمبر وأبلغت المنظمين أن لديها حفل خارج الكويت في يوم ١٩ ديسمبر والمفاجأة تم تغيير موعد الأوبريت لـ ١٢ ديسمبر دون توجيه الدعوة لنوال.

وطالب جمهور نوال في وسائل التواصل الإجتماعي بتوجيه الدعوة للمشاركة في أوبريت الإحتفال مع فناني الكويت محمد البلوشي واحمد الحريبي.

وكان الأمر اللافت هو أجور فناني الكويت المشاركين بالحفل وهم عبدالكريم عبدالقادر والرويشد وشعيل والمسباح اذ تقاضى كل منهم مبلغ ١٠ آلاف دينار كويتي.

أما راشد الماجد فسيتقاضى مبلغ ١٥ الف دينار والجسمي ٢٠ الف مثل أجر أحلام والشاب خالد، أما الكبيسي فسيتقاضى ١٠ الاف دينار.

يذكر ان هذه المناسبة الرياضية التي يشارك بها الماجد في الكويت، جرت العادة مشاركة الفنانين محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله في مثل هذه المناسبات في الكويت بالسنوات الاخيرة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي