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الأميرة شارلوت ابنة الـ 7 أشهر في أحدث صورتين

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الأحد 29-11-2015 22:59

فاجأت دوقة كامبريدج Kate Middleton جمهورها بصورتين جديدتين لابنتها الأميرة Charlotte.

وكشفت صحيفة People الأمريكية أن Middleton البالغة من العمر 33 عاماً، التقطت الصور بنفسها، ولم تستعن بمصور العائلة الذي يوثق عادة أهم لحظات العائلة الملكية.

وقد تم التقاط الصور في مطلع شهر نوفمبر الحالي، خلال وجود الأمير William وعائلته في قصر Anmer Hall في Norfolk.

ولوحظ أن ملامح Charlotte إبنة الـ 7 أشهر، تشبه إلى حد بعيد ملامح والدها، خصوصاً لون العينين.

 

الأميرة شارلوت لن ترتدي فستاناً قبل أن تمشي

 

 

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