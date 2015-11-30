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حلم الأولمبياد - تعرف على برنامج استعداد الفراعنة لمواجهة نيجيريا

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حلم الأولمبياد - تعرف على برنامج استعداد الفراعنة لمواجهة نيجيريا حلم الأولمبياد - تعرف على برنامج استعداد الفراعنة لمواجهة نيجيريا

وضع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأولمبي برنامجا يسير عليه حتى المباراة المهمة والفاصلة أمام نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما.

وتلعب مع نيجيريا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة إفريقيا المؤهلة لريو دي جانيرو 2016.

ومن المقرر أن يتدرب المنتخب يوم الاثنين فى الخامسة مساء على إحدى الملاعب المخصصة هناك بجانب محاضرة ليلية لمشاهدة مباريات لمنتخب نيجيريا لمعرفة نقاط ضعفه والعمل عليها من اجل تحقيق الفوز.

وفي اليوم التالي سيتدرب المنتخب الاولمبي في تمام الرابعة عصرا على ملعب المباراة وهو نفس الملعب الذى أقيم عليه الجولة الماضية أمام الجزائر وانتهت بالتعادل الايجابى ونفس الامر بالنسبة للمحاضرة الاخيرة قبل المواجهة الهامة والصعبة.

مباراة الأربعاء المقبل أمام نيجيريا ضمن الجولة الثانية للمجموعة وستكون في السادسة مساء بتوقيت السنغال الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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