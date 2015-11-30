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حازم إمام: أخطأت برد فعلي بعد ' وقفة رمضان ' .. ولم أقصد ضرب غالي

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حازم إمام: أخطأت برد فعلي بعد ' وقفة رمضان ' .. ولم أقصد ضرب غالي حازم إمام: أخطأت برد فعلي بعد ' وقفة رمضان ' .. ولم أقصد ضرب غالي

اعترف حازم إمام قائد الزمالك بخطأه بعد دخوله ملعب هزاع بن زايد بسبب قيام رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي بالوقوف على الكرة في كأس السوبر سبتمبر الماضي.

وخسر الزمالك بطل الثنائية، كأس السوبر بفوز الأهلي 3-2 في مباراة شهدت اشتباك بين لاعبي الفريقين.

وقال حازم إمام عبر قناة (MBC MASR) يوم الأحد: "أخطأت بدخولي الملعب بعد وقفة رمضان.. لكنه أيضا أخطأ".

وأضاف "شعرت بالإستهانة بنا وباللاعبين على الرغم من أننا كنا في نهائي الكأس يمكننا فعل أكثر من هذا".

وتابع "لم أفكر في رد الفعل.. انفعلت وانطلقت للملعب، ولم أقصد الاعتداء على حسام غالي (كابتني) وأعتذر له".

وأشار "الأمر انتهى بعد المباراة تماما.. نحن زملاء والكل علم خطأه".

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فيديو اليوم السابع