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حازم إمام يختار - مثله الأعلى .. ' محليا أهلاوي '

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حازم إمام يختار - مثله الأعلى .. ' محليا أهلاوي ' حازم إمام يختار - مثله الأعلى .. ' محليا أهلاوي '

كشف حازم إمام قائد نادي الزمالك عن مثله الأعلى على المستوى المحلي وعلى مستوى الزمالك وفي العالم أجمع.

حازم إمام رفع لقبي الدوري والكأس للزمالك الموسم الماضي بعد غياب 28 عاما.

وحل حازم إمام ضيفا على برنامج (يحدث في ) مع قناة MBC مصر وتطرق في حديثه حول مثله الأعلى.

وقال حازم إمام: "منذ الصغر وأنا أقول. مثلي الأعلى هو سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي".

وعن مثله الأعلى في نادي الزمالك، قال حازم: "محمد صلاح".

وكان محمد صلاح يشغل مركز الظهير الأيمن في الزمالك في فترة الثمانيات.

وماذا عن مثله الأعلى على مستوى العالم؟

أجاب قائد الزمالك: "الثنائي مايكون وداني ألفيش هما مثلي الأعلى في العالم".

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