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بالفيديو.. قايد السبسى: السلم الاجتماعى ضرورى لجلب الاستثمارات الخارجية

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بالفيديو.. قايد السبسى: السلم الاجتماعى ضرورى لجلب الاستثمارات الخارجية بالفيديو.. قايد السبسى: السلم الاجتماعى ضرورى لجلب الاستثمارات الخارجية
قال الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، إن رجال الأمن يعتمدون على الضربات الاستباقية ضد الإرهابيين فى تونس، مشيرا إلى أن بلاده ستوفق فى أيام قليلة فى توفير وسائل كثيرة تجعلها تتقدم بخطوات كثيرة لكسب المعركة مع الإرهاب.

وأضاف "السبسى" خلال كلمة له مساء اليوم الأحد، بثتها شاشة العربية، أن الوحدة الوطنية تعد تماسك الشعب التونسى بأكمله والدفاع عن حرمة الوطن، مشيرا إلى أن السلم الاجتماعى ضرورى لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتونس، وهذا لن يتم إلا بخلق الظروف والمناخ الملائم لذلك.

وأوضح الرئيس التونسى، أن الشعب التونسى يستحق جائزة نوبل نتيجة الانتقال الديمقراطى الذى انتقل إليه داخل تونس.

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مصر 365

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